Dean Huiberts na de eerste zege van PEC: ‘Nog geen sprake van een ommekeer’

PEC-middenvelder Dean Huiberts (21) was zaterdag na afloop van 1-0 zege op Heracles Almelo uiteraard blij met de eerste overwinning van het seizoen. Maar hij vindt het nog te vroeg om het nu al over een ommekeer te hebben. ,,Daarvoor zijn echt nog wel meer punten nodig.”

Het hangt pontificaal in de kleedkamer van de Zwollenaren. Een briefje met daarop de doelstellingen van PEC na de interlandbreak: minimaal vier punten in vier duels. ,,Ja, wat dat betreft liggen we aardig op schema”, zei Huiberts.

En met AZ uit (zaterdag) en SC Cambuur thuis (6 november) is het zeker niet ondenkbaar om dat gewenste aantal te pakken, weet Huiberts. En misschien nog wel meer. ,,Eerlijk gezegd dacht ik zelf aan meer dan vier punten. AZ is weliswaar een goede ploeg, maar vergeet niet dat vorig seizoen het duel twee keer is geëindigd in een gelijkspel. Waarom zouden we daar niet opnieuw een puntje kunnen pakken? En tegen Cambuur zijn we zeker niet kansloos.”

Quote Natuurlijk, deze overwin­ning geeft een boost. Maar je moet wel reëel zijn. We staan nog altijd onderaan en zijn dus nog altijd degradatie­kan­di­daat nummer één Art Langeler, Trainer PEC Zwolle

Hoeveel vertrouwen de eerste drie punten van het seizoen ook geeft, van een ommekeer is nog geen sprake, meent Huiberts die het het blok na de interlandperiode begon met een zure 3-1 nederlaag tegen PSV. ,,Daarvoor is het echt nog te vroeg.” Zegt ook PEC-trainer Art Langeler. ,,Natuurlijk, deze overwinning geeft ons een enorme boost. Maar je moet wel reëel zijn. We staan nog altijd onderaan en zijn dus nog altijd degradatiekandidaat nummer één.”

Inhaalrace

Bovendien is het ook niet zo dat PEC de gasten uit Almelo heeft overklast. ,,Daarom is het verstandig om met beide benen op de grond te blijven staan”, aldus Langeler. ,,Maar blij zijn we natuurlijk wel. Als je ergens een inhaalrace moet inzetten, is het wel prettig dat je dat vroeg in het seizoen doet en niet pas over een paar maanden.”