Debutant Van den Berg (16) voelde hart even sneller kloppen

Captain Van Polen maakt zich zorgen om PEC Zwolle: Het was los zand

18:07 PEC Zwolle bezet nog altijd de zevende plek in de eredivisie, maar is met één punt uit de laatste vijf wedstrijden hard op weg het beoogde play-off-ticket te verspelen. Na een nieuwe nederlaag in en tegen FC Groningen (2-0), maakt aanvoerder Bram van Polen zich serieus zorgen.