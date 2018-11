Defensieve zorgen voor PEC in aanloop naar De Graafschap: Lam is vraagteken

Lam viel afgelopen zaterdag tegen ADO Den Haag (2-3 nederlaag) geblesseerd uit. Een wissel waar nog lang over werd nagepraat. Zijn vervanger Darryl Lachman had te veel tijd nodig om zich klaar te maken voor de invalbeurt, met als gevolg dat PEC met een man minder een corner moest verdedigen. ADO Den Haag maakte daar de 2-3 uit en twee dagen later werd Lachman voor straf teruggezet naar het tweede elftal.

Tegen De Graafschap, een wedstrijd die PEC moet winnen om wat lucht te krijgen, is Lachman dus niet van de partij. Ook routinier Bram van Polen is niet tijdig hersteld voor de kraker in Doetinchem. Als Lam eveneens niet in staat is om te spelen, wordt de spoeling voor trainer John van ‘t Schip nog dunner.