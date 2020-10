Definitief de eerste keus, PEC-keeper Michael Zetterer heeft zijn doel bereikt

Michael Zetterer (25) was niet alleen verrast toen hij vorige week hoorde dat PSV zijn landgenoot Mario Götze had ingelijfd, hij was ook blij en opgetogen. ,,Ik kon mijn geluk al niet op toen ik hoorde dat Arjen Robben, een van mijn idolen, in Nederland ging spelen. En dan komt daar ook nog eens de speler bij die Duitsland in 2014 naar de wereldtitel heeft geschoten. Dat is toch geweldig?”