Déjà vu voor PEC Zwolle: 'Gevoel dat we ze bij de strot hadden'

Want in 2017 greep PSV ook de zege in blessuretijd. Iets minder dan een jaar later herhaalden de Eindhovenaren dat kunststukje. Luuk de Jong voorkwam in de slotseconden dat PEC Zwolle het eerste punt van de competitie pakte.

Van der Hart: ,,Het is wel toevallig dat het bij PSV zo vaak in de laatste minuut gebeurt. Dan is het ook een kwaliteit. We hadden het gevoel dat we ze bij de strot hadden in de tweede helft. Die 45 minuten leken op het flitsende van vorig seizoen. Deze pot hadden we echt moeten winnen."