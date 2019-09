Dekker en Reijnen misten Duits tripje van PEC vanwege enkelklachten

De blessure van Dekker lijkt niet ernstig, vermoedt trainer John Stegeman. Routinier Reijnen bleef uit voorzorg aan de kant. Stegeman: ,,Etiënne kreeg in de voorbereiding tegen FC Emmen een schop tegen zijn enkel. Hij heeft daar een lange periode mee gesukkeld en doorgespeeld. Dat wisten wij. We vonden het nu een geschikt moment voor hem om iets langer rust te nemen. Om te kijken of hij volgende week weer fit kan aansluiten.”