Dekker kan spelen bij PEC Zwolle, nog twijfel over Saymak en Thomas

Dekker moest de strijd tegen PSV al na een half uur staken, toen hij na een tackle van Bart Ramselaar geblesseerd raakte aan zijn knie. Na de wedstrijd kon Dekker nog weinig zeggen over de schade, al vermoedde de middenvelder toen al dat de kwetsuur meeviel. ,,Het ziet er goed uit voor Rick", zei trainer John van 't Schip twee dagen later.

Morgen besluit

In het geval van de twee andere middenvelders, Saymak en Thomas, is het nog een kwestie van afwachten. Het tweetal stond zondag en maandag wel weer op het trainingsveld, maar of ze inzetbaar zijn tegen SC Heerenveen? ,,Het voelt redelijk aan, morgen nemen we een besluit", aldus Van 't Schip.