Dekker na rentree in basis: Knie lag in puin, maar nooit getwijfeld

Dekker kreeg de voorkeur boven Erik Bakker tegen Feyenoord (0-0), ontdekte hij de voorbije week. ,,Je hebt al een voorgevoel. Dat merk je tijdens de training. Donderdag kreeg ik een hesje en vertelde de trainer dat ik zou beginnen tegen Feyenoord. Ik had mijn kans afgedwongen."

Hoewel hij nog niet wist dat hij op zijn oude nest zijn rentree in de basis zou maken, scoorde Dekker via zijn contacten in De Kuip alvast de nodige entreekaarten. ,,Mijn ouders, mijn vriendin, mijn schoonouders, ze waren er hier allemaal bij."

Fysiotherapeut

Toen Dekker in de smiezen kreeg dat hij aan de aftrap zou verschijnen, regelde hij ook nog even een ticket voor Hans Kroon, de fysiotherapeut die zich ruim een jaar geleden samen met Jeff Hendriks over hem ontfermde toen hij zijn kruisband afscheurde. ,,Mijn knie lag helemaal in puin”, blikt Dekker terug. ,,Zij hebben mij heel goed begeleid. We hebben altijd als insteek gehad om sterker terug te keren dan voor mijn blessure. Ik heb nooit getwijfeld of ik wedstrijden als deze nog zou spelen."

Dekker bekeek vrijdagavond nog wat beelden van de tegenstander. ,,Die krijgen we aangeleverd. Dan zie je de loopacties van Toornstra bijvoorbeeld. Ik had echt ontzettend veel zin in deze wedstrijd. De spanning groeide naarmate de wedstrijd dichterbij kwam. Volgens mij hebben we die spanning goed opgelost. Ik zei vrijdag al dat je schijt moet hebben in De Kuip. Dat hebben we gedaan. Dat zag je vooral in de eerste helft. Toen vond ik ons minimaal gelijkwaardig."

Kramp

Naarmate de tweede helft vorderde, vloeiden de krachten weg bij PEC Zwolle. Dekker hield het zeventig minuten vol. ,,Tijdens een sprint met Amrabat schoot de kramp er vol bij mij in. Dit is natuurlijk een heel andere intensiteit dan in de wedstrijden met de beloften of de korte invalbeurten die ik in de eredivisie heb gehad."