Dekker: 'Niet dat ik denk: de volgende wedstrijd sta ik er meteen weer in'

Als Rick Dekker (23) één eigenschap heeft ontwikkeld na al zijn blessureleed, is dat wel zijn relativeringsvermogen. Op de vraag hoe is is om wéér een hele voorbereiding aan de kant te moeten staan, zegt de kleine middenvelder van PEC Zwolle: ,,Ik ben het gewend hè."

Na 2016 en 2017 (gescheurde voorste kruisband) moet Dekker ook de voorbereiding van 2018 aan zich voorbij laten gaan. Na de eerste oefenwedstrijd van PEC Zwolle, bij Berkum (1-3), voelt het bovenbeen van de voetballer was stijfjes aan. Toch traint hij door. ,,Toen is het er denk ik een beetje ingeschoten. Een scheurtje, bleek. Na een week of drie, vier kreeg ik een kleine terugslag."

Relaxed blijven

Dekker baalt stevig, maar blijft er kalm onder. Zonder onnodig te forceren, werkt hij in Zwolle en Wijthmen in alle rust aan zijn rentree. Vol geduld. Binnen zit hij veel op de fiets, werkend aan zijn conditie. Die moet goed blijven, weet Dekker. ,,Vorig seizoen ben ik er echt een heel jaar uit geweest, dus dan maakt dat ene maandje of weekje eerder terugkeren ook niet uit. Toen heb ik echt alle tijd genomen. Je wilt het liefst zo snel mogelijk, maar het moet wel goed zijn. Niet dat ik straks met een half been op het veld sta en er helemaal niks van bak. Relaxed blijven en toewerken naar het juiste moment."

Dekker heeft inmiddels zijn rentree gemaakt. Maandag komt hij, volgens afspraak, een helft in actie bij de beloften van PEC Zwolle, die bij FC Emmen met 2-1 onderuit gaan. Zonder nieuwe problemen stapt de middenvelder weer de bus in. Dekker is klaar voor een terugkeer in de wedstrijdselectie van het eerste elftal.

