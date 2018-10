Dekker: ‘We hadden ze pijn kunnen doen, ondanks verschrikkelijke eerste helft‘

,,Ik ga niet zeggen dat we hier hadden kunnen winnen, maar na rust hebben we toch heel wat kansen gehad’’, oordeelde Dekker, die zelf een aardige poging deed van afstand. Feyenoord-doelman Justin Bijlow onderscheidde zich – niet voor het eerst – met een knappe redding. ,,Ik ken hem uit de jeugd bij Feyenoord, waarvoor ik zelf acht jaar heb gespeeld. Hij was iets jonger dan ik, maar toen vond ik hem al goed. Dat bewees hij vandaag tegen ons ook. Hij pakte heel wat ballen.’’

Fluiten

Dekker hoorde het gefluit van de tribunes in De Kuip na rust. Het Rotterdamse publiek morde over het slechte spel van Feyenoord. Dekker: ,,Dat was onze verdienste, vond ik. We voetbalden goed in de tweede helft, alleen belonen we onszelf niet. Als die 2-1 valt, gaan we op jacht naar meer en had ik het nog wel eens willen zien.’’

Maar na de gemiste Zwolse kansen was het aan de andere kant Feyenoord dat via Steven Berghuis de 3-0 op de borden bracht. ,,Toen was het gespeeld’’, wist Dekker, die realist genoeg was om te zien dat de eerste helft ondermaats was van PEC Zwolle. ,,We werden het eerste half uur weggevaagd. Het was verschrikkelijk, we werden volledig overlopen en Feyenoord stapelde kans op kans.’’

Eerherstel