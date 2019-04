Denkt PEC Zwolle aan Europees voetbal? ‘Dat is meer iets voor volgend seizoen’

Na de eclatante zege op Fortuna Sittard (5-0) kwam PEC Zwolle op 35 punten. Dat zou in theorie genoeg moeten zijn voor lijfsbehoud in de eredivisie. Gevraagd naar eventuele nieuwe doelen reageert Stam stellig. Play-offs voor Europees voetbal? ,,Wij moeten heel blij zijn met wat we tot nu toe hebben bereikt. Het is nog helemaal niet zeker dat wij op deze positie blijven staan. Als ploegen onder ons winnen en wij doen dat niet, dan kunnen we zomaar nog een paar plekjes zakken. Dan is Europa echt ver weg. We moeten nu zeker niet Europees gaan denken. Dat is meer iets voor het nieuwe seizoen.”