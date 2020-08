Derde oefenzege op rij voor PEC Zwolle, maar vooral de blessure van Strieder baart zorgen

Het tweede blok van de voorbereiding in Wijthmen is net begonnen als John Stegeman zich, ontspannen pratend met de aanwezige journalisten, gelukkig prijst met de fitheid van zijn selectie. Het zonnetje schijnt in het dorp net buiten Zwolle, waar PEC deze zomer alle trainingen afwerkt. Wat een verschil met vorig jaar, constateert de trainer.

Hij weet het nog goed, die voorbereiding waarin hij een handvol sterkhouders moest missen. Eerst Thomas Lam, niet veel later volgden Bram van Polen, Mike van Duinen en Etiënne Reijnen. En vlak voor de start van de competitie voegde ook Vito van Crooij zich tot dat steeds groter wordende groepje. Stegeman kon in zijn beginmaanden bij PEC geen beroep op hen doen, al gebruikte hij de blessures nooit als excuus.

Wisselgevaar

Des te prettiger is de start voor Stegeman in 2020, waarin hij met een vrijwel fitte en complete selectie kan toewerken naar het nieuwe seizoen. Een paar pijntjes daargelaten. Dat goede gevoel houdt PEC tot half augustus vast, maar in de vierde oefenwedstrijd - tegen het Arjen Robben-loze FC Groningen - gaat het toch weer mis.

Eerst in minuut achttien, als Mustafa Saymak, begonnen als rechtsbuiten, met een van pijn vertrokken gezicht op het gras zit. Scheidsrechter Jeroen Manschot informeert bij de kleine spelmaker en maakt vrijwel direct een wisselgebaar. Een hamstringblessure. In de dug-out ontdoet Jesper Drost zich ondertussen van zijn hesje en rent, onder een applausje van de Groningse supporters, naar zijn stek binnen de lijnen. Drost blijft rechtsbuiten in een voorhoede die verder bezet wordt door - toch enigszins verrassend - spits Vito van Crooij en linksbuiten Mike van Duinen.

Volledig scherm Rico Strieder heeft de hulp van Mineke Vegter en Erwin Vloedgraven nodig om de overkant van het veld te bereiken. © BSR Agency

Het tweede blessuregeval laat niet lang op zich wachten. Ook Rico Strieder kan het eerste half niet voltooien in Groningen. De middenvelder, die na een huurperiode door PEC definitief werd overgenomen van FC Utrecht, loopt een blessure op aan zijn knie en heeft de ondersteuning van de stafleden Mineke Vegter en Erwin Vloedgraven nodig om de overkant van het veld te bereiken. De Japanner Yuta Nakayama, die vorige week bij Heracles Almelo de jonge Thomas van den Belt nog voor zich moest dulden als ‘6’, is zijn vervanger.

Zekerheidje

Over de exacte ernst van de kwetsuren wordt een dezer dagen meer bekend, al lijkt de hamstringblessure van Saymak mee te vallen. Over Strieder zijn er meer zorgen. En dat is een hard gelag voor de trainer, die in deze fase van de voorbereiding toewerkt naar zijn basiself. Met name in de Duitse controleur ziet Stegeman een zekerheidje voor de ploeg die over een kleine maand Feyenoord moet bestrijden bij de start van de competitie.

Daarom overschaduwt het uitvallen van Saymak en Strieder de derde oefenzege van PEC op rij. Na AZ (1-0) en Heracles (1-0) winnen de Zwollenaren ook van FC Groningen, in een duel dat twee keer 60 minuten duurt. Spits Reza Ghoochannejhad grijpt als invaller zijn kans en tekent voor beide doelpunten. De eerste op aangeven van rechtsback Sai van Wermeskerken, de tweede na een fraaie steekbal van Zian Flemming.

FC Groningen-PEC Zwolle 0-2 (0-1). 48. Reza Ghoochannejhad 0-1, 92. Ghoochannejhad 0-2.

Eerste 60 minuten: Zetterer; Van Wermeskerken, Van Polen, Lam (46. Kersten), Paal; Strieder (32. Nakayama), Huiberts, Clement; Saymak (18. Drost), Van Crooij (46. Ghoochannejhad),

Tweede 60 minuten: Mous, Bajselmani, Doué, Kersten, Reijnders; Nakayama (88. Dekono), Van den Belt, Drost (75. Lagsir); Leemans, Ghoochannejhad (100. Van Crooij), Flemming.