Dick Schreuder blijft óók na komend seizoen bij PEC Zwolle

Technisch directeur Marcel Boudesteyn is tevreden over de prestaties van de trainer. ,,Iedereen heeft kunnen zien wat voor effect de komst van Dick heeft gehad. Wij streven beide aanvallend voetbal na, waarbij we het publiek willen vermaken. Zijn duidelijke manier van coachen in combinatie met zijn visie op het spel past heel goed bij wat wij met PEC Zwolle willen uitstralen.”

Terugkeren eredivisie

,,Met een mix van routine, talent, fitheid en winnaarsmentaliteit willen we zo snel mogelijk terugkeren in de eredivisie. De weg die we met Dick en zijn staf zijn ingeslagen, is daarin zeer belangrijk. Het is prachtig dat dat gevoel wederzijds is en Dick zijn contract wil verlengen”, stelt Boudesteyn.