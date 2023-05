Dick Schreuder doet weer beroep op clubleiding PEC Zwolle: ‘Minimaal zes versterkingen nodig’

Aan tafel bij de Aartsvrien­den: ‘Die actie van Bram van Polen bij GA Eagles was zo kinderach­tig’

Met de promotie van PEC Zwolle keert ook de clash met Go Ahead Eagles terug. PEC-supporter Remco Regterschot en Kowet-fan Robert Heukels, de mannen van de rubriek Aarstvrienden in de Stentor, waarin ze elkaar wekelijks een brief sturen met daarin ins & outs van hun favoriete club, kunnen niet wachten. Over triggeren, plagen en bloeden.