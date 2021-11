Dick Schreuder is de nieuwe trainer van PEC Zwolle: ‘Ik heb één doel: de club in de eredivisie houden’

Bij Oranje O19 worden ook dribbels verwacht van Danique Noordman

Minitoernooien, League A en B, twee kwalificatieronden. De UEFA heeft weer een tombola gemaakt van in dit geval het vrouwen EK Onder 19. PEC Zwolle levert een kwartet speelsters, dat toewerkt naar het Europees kampioenschap in Tsjechië. Talent Danique Noordman (17) is er eentje van. ,,Mijn rol in Oranje is anders dan bij PEC Zwolle.”

24 oktober