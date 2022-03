Dick Schreuder is een inspirator, motivator en 24/7 met voetbal bezig: ‘Kortom, de ideale trainer voor PEC’

Inhaalrace PEC krijgt vorm: ontlading is groot bij Zwollena­ren na tweede eredivisie­ze­ge op rij

Even dacht hij de 0-2 te maken in Heerenveen, Gervane Kastaneer, maar de vlag ging de lucht in vanwege buitenspel. Toch kon de invaller na 90 minuten lachen: PEC boekte in het Abe Lenstra Stadion de tweede eredivisiezege op rij (0-1) en heeft in 2022 al net zo veel punten gepakt als in de hele eerste seizoenshelft.

22 januari