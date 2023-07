Dick Schreuder voelt na zijn vertrek bij PEC al meteen de warmte in Spanje: ‘Iedereen wil met me op de foto’

Konrad Sikking, doelman van de 13-0, stopt ermee en doet voor het eerst zijn verhaal: ‘Reacties gingen alle proporties te buiten’

Op een dramatische voetbalavond in Zwolle werd Konrad Sikking in maart met FC Den Bosch het lachertje van het Nederlandse voetbal. Nu hij zijn keepershandschoenen opbergt, blikt de 24-jarige Bosschenaar terug. ,,Ik heb daarna in elk geval ontdekt dat ik een hele dikke huid heb, maar ik heb de eerste dagen wel slechter geslapen.”