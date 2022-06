Dick Schreuder wil met PEC Zwolle zo snel mogelijk terug naar eredivisie: ‘Goed is voor mij niet goed genoeg’

Roeland ten Berge toch geen trainer van PEC Zwolle Vrouwen, er is een buitenkans voorbij gekomen

In de aanloop naar het nieuwe seizoen is PEC Zwolle Vrouwen spoorslags op zoek naar een trainer. De bestaande verbintenis met trainer-coach Roeland ten Berge, die vorige maand werd gesloten, is verbroken. Ten Berge aast een andere baan in het betaald voetbal.

