Dick Schreuder wil rust bewaren bij PEC Zwolle na twee nederlagen: ‘Zitten niet in een dip’

Schreuder zag zijn ploeg in Den Haag (3-1) en Maastricht (3-2) goede wedstrijden spelen, kansen krijgen, maar toch onderuit gaan. ,,Natuurlijk kun je elk tegendoelpunt beschouwen als een fout, maar we maakten het nu wel heel makkelijk voor de tegenstander.”

Dat moet beter vindt de trainer. ,,Als je zelf niet scoort, moet het niet zo zijn dat je ineens een doelpunt tegenkrijgt. Dat zijn dingen waar de groep ook mee moet leren omgaan.” De trainer maakt zich geen zorgen na de twee nederlagen op rij. ,,Het spel uit afgelopen wedstrijd zal niet snel te evenaren zijn, want dat vond ik erg goed. Voor ons is het zaak dat we drie punten halen.”

Rustig blijven

Rustig blijven is het codewoord. ,,We hebben genoeg kansen gecreëerd en weten dat we ook elke wedstrijd kunnen winnen. Als we voorafgaand aan het seizoen ervoor konden tekenen dat we twaalf wedstrijden voor het einde eerste zouden staan, dan hadden we dat gedaan. Ik kijk niet alleen naar de korte termijn, maar naar het hele seizoen.”

Hoe hij gaat voorkomen dat zijn ploeg in een dip terecht komt met oog op de komende uitwedstrijden tegen Willem II en De Graafschap? ,,We zitten niet in een dip”, is het antwoord van de trainer. ,,Qua resultaten dan misschien wel, maar qua trainingen en voetbal is het geen dip. Dat is niet alleen mijn mening, maar ziet de rest van de staf ook en de groep vindt dat ook. Ik ga daar niet in mee, voordat het allemaal opgeblazen wordt.”

Geen extra druk

Tegen FC Den Bosch ontbreken de geblesseerde Jordy Tutuarima en Samir Lagsir. Hakon Gangstad gaat bij onder 21 spelen. Van extra druk voor deze wedstrijd is volgens de coach geen sprake. ,,We hebben elke wedstrijd druk en willen onszelf gewoon weer laten zien morgen, zeker met het thuispubliek achter ons.”

Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Beelen, Van Hintum; Görlich, Van den Belt, Medunjanin, D. van den Berg; Taha, Huiberts; Thy.

Iedere zondagavond het laatste voetbalnieuws als eerste in jouw mailbox? Meld je hieronder aan voor onze speciale voetbalnieuwsbrief:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.