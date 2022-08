Dick Schreuder ziet slordig PEC, maar koestert perfecte start met 4 overwinningen

,,Bij vlagen was het vandaag eenvoudig, bij vlagen hadden we het moeilijk. Met name aan de bal, ik vond dat we hem te snel verloren. Dan hebben zij hele goede spelers.”

En dat terwijl PEC zich in de rug gesteund wist door een absolute pikstart. Al na negen seconden had Jordy Tutuarima de bal in het netje liggen. ,,Dat is wat we willen, goed beginnen”, zegt Schreuder daarover. ,,Dat doen we ook en dan word je beloond met een snel doelpunt, wat je normaal niet vaak hebt. Daar zijn we blij mee.”

Het leidde dus niet tot een overtuigende wedstrijd van de Zwollenaren, die desondanks nooit écht in de problemen kwamen. ,,Deze wedstrijden kunnen er tussen zitten, dat maakt me eigenlijk ook helemaal niks uit”, aldus Schreuder. ,,Uiteindelijk hebben we vier wedstrijden gespeeld en hebben we twaalf punten. Wederom vier goals gemaakt, dus ik ben dik tevreden.”

De spelers van PEC Zwolle vieren de zege op Jong PSV.