Dico Koppers laat ellendige periode achter zich

Op het gortdroge kunstgras van het Rotterdamse Kasteel keerde Koppers terug op het veld. Zonder het zoet van de overwinning tegen Sparta (1-1) , maar in de wetenschap dat hij het voetballen nog niet is verleerd.

,,Ja, dit voelt wel als een bevrijding'', erkende de 25-jarige linkerverdediger, die na ruim een uur Younes Namli kwam aflossen. ,,Toen ik mocht warmlopen, voelde ik al de kriebels. Ik wilde zo graag die eerste minuten maken voor PEC Zwolle. Dan kon ik voor mijn gevoel ook echt iets afsluiten. Want ik heb heel vervelende maanden achter de rug.''

Complex

Koppers raakte half maart als speler van Willem II geblesseerd aan de enkel in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen, toevalligerwijs, PEC Zwolle. ,,In de allerlaatste minuut ging het mis'', weet de 25-jarige verdediger. Maar waar iedereen dacht dat de schade meeviel en Koppers slechts een paar weken aan de kant zou blijven, bleek de pees in het enkelgewricht kapot. ,,Daar kwamen de artsen pas na drie weken achter toen er een scan werd gemaakt. Natuurlijk heeft dat lang geduurd en extra tijd gekost, maar achteraf was het wel begrijpelijk. Deze peesblessure is complex en komt slechts zelden voor.''

Koppers kwam niet meer in actie voor Willem II, moest lange tijd revalideren, maar keerde gisteren na ruim vijf maanden terug op het veld voor zijn officiële debuut bij PEC Zwolle.

,,De kop is eraf. Nu is het aan mij om de trainer te overtuigen, al ga ik niet praten over een basisplaats. Ik kom van ver en heb zware maanden achter de rug. Laat ik me eerst maar eens bewijzen op de training en tijdens invalbeurten. Daarna hoop ik de weg omhoog weer te vinden in mijn carrière.''

Buitenland

Want de keuze voor PEC Zwolle was een bewuste. De 25-jarige oud-speler van ADO Den Haag en FC Twente, die zes jaar geleden in de Klassieker tegen Feyenoord debuteerde voor Ajax, heeft het gevoel dat hij nog niet klaar is in Nederland. ,,Klopt, ik heb ook aanbiedingen uit het buitenland gekregen, maar PEC Zwolle gaf me het juiste gevoel. De aanvallende speelstijl past bij mij, ik kom graag mee naar voren.''