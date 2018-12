Directie PEC Zwolle spreekt van ‘zwarte bladzijde’ en mikt op schokeffect tegen VVV

De clubleiding van PEC Zwolle benadrukte woensdagmiddag met pijn in het hart afscheid te hebben genomen van hoofdtrainer John van 't Schip. Preses Adriaan Visser noemde de ontslagen coach ‘een ongelooflijk plezierige persoon om mee samen te werken’ en erkende dat het hoog tijd is om ook het werk van de directie tegen het licht te houden.

Van ‘t Schip werd vanwege de belabberde resultaten in de competitie en het bekertoernooi, waarin PEC gisteren werd gevloerd door AZ (5-0), woensdagmorgen ontslagen. De coach was in het bezit van een contract tot medio 2019. ,,En dat voelt voor mij als een persoonlijke nederlaag”, zei Visser. ,,We hadden toch op zijn minst gehoopt de rit met John af te maken. Het is een ongelooflijk plezierige collega gebleken en één van de meest correcte personen die ik ben tegengekomen in de voetballerij.”

Zwarte bladzijde

Technisch directeur Gerard Nijkamp sloot zich daarbij aan. ,,Voor mij is dit een zwarte bladzijde, ook omdat dit voor het eerst is dat ik voortijdig afscheid moet nemen van een trainer. We hebben heel goed samengewerkt. Er is alleen resultaat nodig om dat tot uiting te laten komen. John heeft op het gebied van topsportbeleving, ontwikkeling van talent en werken met data in de scouting heel veel goede dingen voor ons gedaan. Voor ons was het nog niet klaar, maar gezien de resultaten van vandaag zagen we ons genoodzaakt dit besluit te nemen. In het belang van de club.”

Quote Dan maak je een keuze, ook omdat onze inschat­ting is dat we in de huidige situatie onder John volstrekt kansloos naar VVV waren gegaan Adriaan Visser

Resultaten in de eredivisie bleven echter in heel 2018 uit. PEC Zwolle kelderde in het eerste half jaar van plek 4 naar 9, net buiten de ten doel gestelde play-offs. Het verval hield dit seizoen aan met een vijftiende plek als zorgwekkende tussenbalans. Dat met de samengestelde selecties de vrije val niet kon worden afgestopt, rekent Visser zich aan. ,,Het hele jaar is natuurlijk een ongelooflijk echec. Daarom moeten wij ons nu ook een spiegel voorhouden en ons afvragen wat we verkeerd hebben gedaan. Je kunt dat simpelweg niet, ook als je een nieuwe trainer aanstelt, zomaar aan je voorbij laten gaan.”

