Dirk Marcellis is de twijfel voorbij

Dirk Marcellis twijfelde aan zichzelf nadat hij zijn basisplek bij PSV verloor. Bij PEC Zwolle is hij op zijn 29ste een prof met zelfvertrouwen. Met dank ook aan een mental coach. Zondag treft hij zijn oude club in Zwolle.

Champions League, het kampioenschap met PSV, Oranje. Het zijn mooie herinneringen voor Dirk Marcellis, meer ook niet. De verdediger is er tegenwoordig ook de persoon niet naar om in het verleden te blijven hangen.

In zijn PSV-jaren had Marcellis meer moeite om zaken van zich af te zetten. Na zijn debuut verliep alles crescendo, ga maar na: als basisspeler pakte hij met PSV in 2008 de landstitel en maakte hij met Oranje vrijwel de gehele kwalificatiecyclus naar het WK in Zuid-Afrika mee. Daarna ging het ineens minder. Marcellis ontbrak bijvoorbeeld tijdens de gedenkwaardige WK-finale tegen Spanje in 2010, omdat hij één jaar eerder na een vroege wissel zijn basisplek bij PSV verloor. ,,Ik ging daardoor aan mezelf twijfelen. Ik kwam in een neerwaartse spiraal terecht en zat niet lekker in mijn vel. Via mijn zaakwaarnemer ben ik toen met een mental coach in contact gekomen. Dat heeft voor mij gewerkt.”

Binnenvetter

Marcellis heeft al acht jaar wekelijks contact met zijn mental coach. Ze blikken terug op het vorige duel en formuleren doelstellingen bij de wedstrijd die komen gaat. De ene keer wil hij alle duels van zijn directe tegenstander winnen, de andere keer focust hij zich op de opbouw. Ook praat de verdediger over persoonlijke zaken. ,,Ik heb mezelf daardoor veel beter leren kennen. Ik was een binnenvetter, nu weet ik hoe ik uit bepaalde situaties kom en fouten van me af kan zetten. Ik voel me veel beter.”

Volledig scherm Dirk Marcellis viert met doelman Heurelho Gomes de overwinning op Tottenham Hotspur.

Marcellis is gegroeid als persoon. Vooral ook sinds hij in 2013 bij AZ een ernstige knieblessure opliep en anderhalf jaar niet kon voetballen. Marcellis zat een halfjaar in de WW en het was nog maar de vraag of hij überhaupt terug kon keren als profvoetballer. ,,Ik ben toen met een hbo-opleiding begonnen, die ik dit jaar hoop af te ronden. Kijk, voetbal is nog steeds superbelangrijk voor me en staat op één. Maar er is meer in het leven”, benadrukt Marcellis, die vorige week voor de derde keer vader werd. Na Jord en Ruby verwelkomden de verdediger en zijn vrouw Sandra dochtertje Lauren.

Quote PSV is mijn jeugd geweest. Ik heb er bijna alles geleerd, vooral van Patrick Greveraars Dirk Marcellis

Vanaf zijn tiende was het jaren juist alleen maar voetbal, voetbal en nog eens voetbal voor Marcellis. Op die leeftijd werd hij door PSV weggeplukt bij de amateurs van Wittenhorst. Hij deelde vervolgens elf jaar lang lief en leed in Eindhoven, voordat hij naar AZ ging. ,,PSV is mijn jeugd geweest. Ik heb er bijna alles geleerd, vooral van Patrick Greveraars, maar ook van Ernest Faber en techniektrainer Ricardo Moniz. Ik kijk ook zeker niet met wrok terug op mijn vertrek, PSV is altijd open en eerlijk naar mij toe geweest.”