Dit is de nieuwe hoofdsponsor van PEC Zwolle

In het nieuwe kalenderjaar maakt VDK Groep plaats voor een internationaal gokbedrijf, waarmee PEC momenteel in onderhandeling is. Naar alle waarschijnlijkheid neemt die partij vanaf 1 januari 2022 een exposurepakket inclusief shirtsponsoring af. ,,In de tussentijd hebben we met VDK Groep een uiterst prettige overeenkomst gesloten”, aldus PEC-voorzitter Adriaan Visser.