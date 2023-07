Dit is hoe Johnny Jansen PEC Zwolle naar zijn hand wil zetten: ‘Wil kunnen variëren’

PEC Zwol­le-trai­ner Johnny Jansen ziet na nederlaag: ‘Er is werk aan de winkel’

PEC Zwolle verloor vrijdag met 3-1 van Sparta. Met name in het begin van de wedstrijd was het verschil tussen de twee ploegen groot. Genoeg verbeterpunten voor de komende weken, ziet trainer Johnny Jansen. ,,Er is werk aan de winkel.”