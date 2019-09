Dit is volgens FIFA20 de beste speler van PEC Zwolle

Lionel Messi is momenteel de beste voetballer ter wereld, Cristiano Ronaldo volgt op minimale afstand. Tenminste, dat is de conclusie van de makers van FIFA20. Vlak voor de lancering van het populaire computerspel zijn namelijk de ratings bekendgemaakt. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, die wereldspelers, maar wie mag zich in de kleedkamer van PEC Zwolle eigenlijk de beste noemen?

Het is voor voetballiefhebbers (en gamers) ieder jaar weer afwachten: welke beoordeling hebben de makers van FIFA dit keer aan hun favoriete speler(s) gekoppeld? En wie is de beste van hun favoriete ploeg? Hoewel de nieuwste versie van het spel pas aanstaande vrijdag officieel wordt uitgebracht, zijn de toegekende cijfers al bekend.

En dat brengt ons bij de stand van zaken in Zwolle. Want wie is nu de beste speler van PEC? De cijfers geven een helder antwoord: dat is Lennart Thy. De 27-jarige Duitse aanvaller krijgt met een puntentotaal van 71 (van de 100) en troeft daarmee zijn teamgenoten af.

PEC-watcher verrast

Johan Inan, PEC Zwolle-watcher namens de Stentor, reageert enigszins verrast op het nieuws. ,,Ik had een van de middenvelders verwacht. Iliass Bel Hassani, Thomas Bruns of Pelle Clement.’’ Waarom het toch Thy geworden is? ,,Dat zal wel te maken hebben met zijn 9 competitiegoals na de winterstop van vorig seizoen. En ik beoordeel hem ook nu, terwijl hij wat uit vorm is. Dat zal ook meespelen.’’

Quote Het zal er vast wel even over gaan in de kleedkamer Johan Inan, PEC Zwolle-watcher namens de Stentor

Overigens volgen de door Johan genoemde middenvelders op geringe afstand. Zo staan Bel Hassani en Bruns met 69 punten op een gedeelde tweede plek met nog vier anderen. Clement heeft er 68 en staat daarmee gedeeld derde.

In de kleedkamer

Of de ratings onderwerp van gesprek zijn in de kleedkamer van PEC Zwolle? Johan vermoedt van wel. ,,Daar zal het vast wel even over gaan, zeker bij de jongere jongens. Er zitten er ook wel een paar tussen die zelf FIFA spelen geloof ik. De oudere generatie houdt het vaak bij een potje kaarten. Die zou het waarschijnlijk aan hun reet roesten wat de scores zijn.’’

Natuurlijk horen er bij lijstjes als deze ook ‘verliezers’. Hekkensluiters in de PEC-selectie zijn 19-jarige Dean Huiberts en de 18-jarige Marc Olivier Doué (beiden 58 punten). Een troost voor beiden: hoe jonger de speler, hoe sneller de rating in het spel omhoog te krijgen is. ,,Deze jongens hebben ook nog erg weinig in de hoofdmacht gespeeld’’, reageert Inan. ,,Ze zijn wel talentvol, maar de toekomst moet uitwijzen of ze nog veel minuten gaan maken.’’

Benieuwd naar alle cijfers van de spelers van PEC Zwolle? Die vind je hier.

Reza en Saymak ontbreken Bij de eerste FIFA-lijst ontbreken twee belangrijke namen bij PEC Zwolle: Reza Ghoochannejhad en Mustafa Saymak. De twee maakten pas laat de overstap naar de Zwollenaren en zijn zodoende nog niet in de lijst opgenomen. Saymak is overigens nog wel vindbaar bij zijn oude club Çaykur Rizespor uit Turkije. Daar krijgt hij een puntentotaal van 70 toebedeeld. Minder dan Thy dus, maar wel goed voor een tweede plek in de Zwolle-selectie. Ghoochannejhad is vooralsnog niet terug te vinden.