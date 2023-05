Dit is volgens supporters de speler van het seizoen bij PEC Zwolle: ‘Ik zie overeenkomsten met Frenkie de Jong’

Van den Belt (21) was dit seizoen de uitblinker bij PEC Zwolle en verdiende een transfer naar landskampioen Feyenoord. De defensieve middenvelder had met zestien doelpunten en acht assists een belangrijk aandeel in de promotie van de Zwollenaren.

Ontwikkeling

Lezers prijzen vooral de groei van de middenvelder, die niet eens verzekerd was van een basisplaats voordat Dick Schreuder anderhalf jaar geleden trainer werd van PEC.

,,Wat heeft Thomas zich ontwikkeld dit seizoen! Zo’n complete voetballer, wat een overzicht heeft hij, erg kopsterk. Hij ziet alles wat er om heen gebeurt al ver van tevoren. Doelpunten maken door zijn inzicht is ook nog grote kracht. Ik zie de nodige overeenkomsten met Frenkie de Jong”, geeft een lezer als motivatie.

,,Thomas heeft het meeste overzicht, voordat hij de bal aanneemt heeft hij al om zich heen gekeken. Heeft veel doelpunten en assist gegeven. Is een teamplayer. Voor mij is hij de beste speler van dit seizoen”, stelt een ander. ,,Een spits móet scoren, maar Thomas van den Belt heeft echt de punten gepakt voor PEC door in moeilijke momenten te scoren.”

Clubicoon

Aanvoerder Bram van Polen werd tweede in de verkiezing. 15 procent van de 781 stemmers verkoos de 37-jarige verdediger als speler van het seizoen. Het clubicoon begint deze zomer aan zijn zeventiende seizoen in Zwolse dienst. ,,Betrouwbaar, eerlijk, prima voetballer en presteert naar vermogen”, was één van de reacties.

Een ander verkoos de aanvoerder, omdat hij momenteel aan het herstellen is van een zware hersenschudding en niet aanwezig kon zijn bij de huldiging. ,,Volgens mij kan hij wel een steuntje in de rug gebruiken. Omdat hij er niet bij kon zijn tijdens de huldiging. Maar ook omdat hij de club altijd trouw is gebleven.”

Publiekslieveling

Tolis Vellios werd derde achter Van den Belt en Van Polen. De spits kreeg 13 procent van de stemmen. ,,Hij is zonder twijfel de beste speler! Hij heeft zulke mooie doelpunten gemaakt, dat kan alleen een echte spits!”, stelt een supporter.

De Griek kwam een jaar geleden transfervrij over van PAS Lamia. De afgelopen jaren was hij weinig succesvol, maar in Zwolle blies hij zijn carrière nieuw leven in en is hij geliefd bij de fans. ,,Vellios heeft zich binnen een jaar publiekslieveling gemaakt. Geweldige mentaliteit!”

