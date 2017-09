'Dit wilde ik als voetballer een keer meemaken'

Het had weinig gescheeld of Bart van Hintum was nu nog speler van PEC Zwolle. Voor de vleugelverdediger lag begin vorig jaar een nieuw, driejarig contract klaar. ,,Er waren alleen wat kleine dingetjes waar we niet uitkwamen. Toen heb ik de knoop doorgehakt. Ook omdat ik de leeftijd had om het nog een keer in het buitenland te proberen. Ik kon ook in Nederland verder, maar dat vond ik geen vooruitgang ten opzichte van Zwolle."

Van Hintum zag af van het Slowaakse Slovan Bratislava toen Gaziantepspor zich meldde. ,,Ik kreeg zoveel belletjes en aanbiedingen. Op vakantie hoorde ik van Gaziantepspor. Dat bleek uiteindelijk een aanbieding te zijn die ik niet kon weigeren. Ik ging er financieel goed op vooruit, anders maak je die stap ook niet."

Chloé

Na vijf waanzinnige jaren in Zwolle, waar hij vanuit de Jupiler League opklom naar het Europese toneel, streek Van Hintum neer in een stad met drie miljoen inwoners. Het klimaat, de huisvesting, de Turkse keuken, de vele winkelcentra; het leven lachte hem en zijn zwangere vriendin Michelle toe in Antep.

,,Dat zeggen we nog wel eens. Die rust daar was heerlijk. In Nederland ga je steeds op bezoek of er komen mensen langs. Daar hadden we totaal geen verplichtingen. Ik trainde een uur en kon daarna naar mijn twee vrouwtjes."

Het tweede vrouwtje, Chloé, werd in oktober 2016 in Turkije geboren. ,,Prachtig was dat. Ik ben ook een familiemens, dus eenzaam heb ik me nooit echt gevoeld. We hadden met zijn drietjes veel plezier. Er kwam regelmatig familie over. In de week voor kerst kwam Kevin Begois langs. Dat was heel leuk."

Volledig scherm Van Hintum in duel met Giovanni Troupee. © Proshots

Cadeau

De reservedoelman van PEC Zwolle was nog niet vertrokken of het ging mis voor Van Hintum bij Gaziantepspor. Op 15 januari speelde hij in het nieuwe stadion met een capaciteit van 36.000. Een dag later, op zijn verjaardag, vroeg de tolk na de uitlooptraining of de linksback even mee wilde lopen. ,,'De voorzitter wil je spreken', zei hij."

In de vergaderzaal stak de voorzitter in het Turks een positief verhaal af over Van Hintum, begreep hij van de tolk. ,,Alles wat hij vertaalde, was positief. Ze vonden me een prettig karakter en een goede voetballer. Ik dook regelmatig het krachthonk in. Dat hadden ze nog niet meegemaakt."

De complimenten waren geen voorbode voor een opgewaardeerd contract. Integendeel. ,,De voorzitter vertelde doodleuk dat ik niet meer hoefde te komen. Wat een verjaardagscadeau, hè. Hij gaf de trainer de schuld. Die werd na drie weken ook ontslagen. Als ik geen waarde had, had ik het nog enigszins kunnen begrijpen."

Beuken

Van Hintum had tot dan toe twee wedstrijden gemist. Eentje vanwege een lichte nekhernia en eenmaal werd hij gepasseerd. Op de tribune zag hij zijn team met 3-0 onderuit gaan. Een week later was hij weer basisspeler. ,,De trainer was tactisch slecht. We deden positiespel en dat was vooral beuken. In de rust stonden we vaak op voorsprong. Dan werd de tactiek omgegooid en mocht ik het middenveld niet meer over. Dan roep je het over jezelf af natuurlijk."

Vijf spelers mochten vertrekken, tien voetballers werden vervolgens verwelkomd. Gaziantepspor degradeerde uiteindelijk. Van Hintum vond zich begin dit jaar ineens terug tussen een stel 'dramatische' jeugdspelers van Gaziantep. ,,Ik had voor twee jaar getekend en je wil ook niet anderhalf jaar niet voetballen."

De lucratieve verbintenis werd voor Van Hintum op een ideaal moment verscheurd. ,,Kort voor carnaval. Toen heb ik wel drie, vier dagen volle bak gefeest om alles te vergeten. Je komt alle vrienden en familie weer tegen. Velen hadden Chloé ook nog niet gezien."

Volledig scherm Van Hintum in het shirt van zijn tegenstander van morgen, PEC Zwolle. © Proshots

Toeteren

Het voetbal van Gaziantep miste hij nog niet. Het leven wel. ,,In Antep werd nauwelijks alcohol geschonken. We zijn een paar keer naar Istanbul gevlogen. Ik kan hier niet zo rijden zoals ik in Turkije deed. Daar rijden ze op twee banen zo met vier auto's naast elkaar. Op de snelweg kom je fietsers tegen. Het stoplicht staat nog geen halve tel op groen en er wordt al getoeterd. Die toeter is standaard. Niet normaal meer. Dat was eerst wennen, maar uiteindelijk doe je het zelf ook."