Dit zijn de clubs waar het in nood verkerende PEC Zwolle op moet scherpstellen

Dertien speelronden, tien punten, plek zestien op de ranglijst. Sinds de promotie naar de eredivisie in 2012 heeft PEC Zwolle er niet zo slecht voorgestaan als nu. Om uit de gevarenzone te klauteren, moet de ploeg zich ontdoen van de vijf belangrijkste concurrenten in de strijd tegen degradatie. Eén daarvan is Fortuna Sittard, vanavond (19.45) in Zwolle de tegenstander. Hoe staan de andere clubs in nood er eigenlijk voor?

13e: FC Emmen (13 punten)

Het programma: RKC Waalwijk (u), PSV (t), VVV-Venlo (u), Sparta Rotterdam (t), FC Groningen (u)

De zorg: Thuis, vertrouwd op het Drentse land, sprokkelt FC Emmen de punten wel bij elkaar. Geen zorgen. Uit wil het alleen nog niet zo vlotten met de ploeg van trainer Dick Lukkien. De score? Zes gespeeld, nul punten. Ook doelpunten maken is buiten de provincie (slechts drie goals) aanzienlijk lastiger.

De houvast: Sergio Peña! Wat een fijne voetballer. De Peruaan is deze zomer transfervrij overgenomen van Granada en heeft de Nederlandse voetballiefhebber al meerdere keren verrast met zijn trap, techniek, overzicht en prachtige goals. En dan is ook de Messi van de Meerdijk, Zwollenaar Anco Jansen, na blessureleed bijna weer inzetbaar.

Volledig scherm Sai van Wermeskerken (PEC Zwolle) in duel met Emmen-spits Jafar Arias. © BSR Agency

14e: Fortuna Sittard (12 punten)

Het programma: PEC Zwolle (u), FC Groningen (t), PSV (u), RKC Waalwijk (t), Willem II (u)

De zorg: Het is wel eens rustiger geweest binnen de clubmuren. De relatie tussen de staf en technisch directeur Sjoerd Ars is niet optimaal en assistent-trainer Kevin Hofland twijfelt over zijn toekomst in Limburg. Veel invloed op de selectie hebben de interne strubbelingen nog niet, maar het is de vraag hoelang dat nog goed gaat.

De houvast: Fortuna Sittard pakt de punten wel. Vooral in eigen stadion. Daar heeft de ploeg sinds 15 september (FC Twente, 2-3) niet meer verloren. Uit de laatste vijf duels in de eredivisie pakte Fortuna negen punten en is daarom geniepig opgeklommen naar de veertiende plaats. Alleen Ajax (vijf) en FC Groningen (vier) boekten in die periode meer overwinningen dan de club uit Sittard.

Volledig scherm Mike van Duinen (links) was vorig seizoen nog trefzeker in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-0). © BSR Agency

15e: ADO Den Haag (10 punten)

Het programma: Willem II (t), Heracles Almelo (u), FC Twente (t), FC Groningen (t), Ajax (u)

De zorg: Kent u Nasser El Khayati nog? Vorig seizoen de ster in Den Haag, op wie ADO altijd kon terugvallen. Vaak beslissend met een assist of doelpunt. Zo’n speler mist de club dit jaar. Ook Sheraldo Becker en Wilfried Kanon verlieten ADO in de zomer, maar de nieuwkomers - Thom Haye, Bilal Ould-Chikh en Aleksandar Bjelica - voldoen nog allerminst. Wat ADO nodig heeft om snel tot een winnende formatie te komen, is een kwalitatieve injectie in de winterstop. Alleen is daar geen geld voor.

De houvast: ADO Den Haag heeft zich vaker bewezen als dieseltje. Moeizaam op stoom rakend, maar eenmaal rijdend zijn er amper problemen meer. Aan die gedachte houdt de Haagse eredivisionist zich vast: geen paniek in de tent. Daarom mag trainer Alfons Groenendijk ook ‘gewoon’ blijven zitten. De vraag is alleen of het ADO van dit seizoen sterk genoeg is om snel op te schuiven naar het linkerrijtje.

Volledig scherm De laatste eredivisiezege boekte PEC thuis tegen ADO Den Haag (3-1). © BSR Agency

17e: VVV-Venlo (9 punten)

Het programma: FC Twente (t), AZ (u), FC Emmen (t), PEC Zwolle (t), Vitesse (u)

De zorg: Het doelsaldo. VVV scoort het minst van alle eredivisieteams: 12 keer. Thuis staat de ploeg bovendien al drie duels droog. Ook krijgen de Limburgers de meeste doelpunten tegen: 37. Dat is VVV op het hoogste niveau nog nooit overkomen na dertien speelronden. In de laatste zes competitieduels incasseerden de Venlonaren telkens minstens drie treffers. Tja, dan gaat het hard.

De houvast: Een trainerswissel wil nog weleens positief uitpakken. Kijk naar PEC vorig jaar, toen Jaap Stam het stokje halverwege overnam van John van ’t Schip. Dat kan VVV, dat Robert Maaskant vorige week de laan uitstuurde, natuurlijk ook overkomen. Jay Driessen, een bekend gezicht in Venlo, staat tegen FC Twente voor de groep en hoopt een ommekeer te bewerkstelligen.

Volledig scherm Vorig seizoen verloor PEC nog op eigen veld met 2-4 van VVV. De Venlonaren zijn in december een van de tegenstanders. © BSR Agency

18e: RKC Waalwijk (4 punten)

Het programma: FC Emmen (t), FC Utrecht (u), SC Heerenveen (t), Fortuna Sittard (u), FC Twente (t)

De zorg: RKC heeft in Nederland de gunfactor. De kleine club die terug is in de eredivisie. Maar vier punten na dertien speelronden is natuurlijk niet best. Eén zege en één gelijkspel, daar moeten de fans het vooralsnog mee doen. Leuk en aardig, dat knuffelimago, maar de club van de door PEC verhuurde Clint Leemans en Stanley Elbers heeft heel rap punten nodig.

De houvast: Wat een rust in Waalwijk! Geen supporter die de bus opwacht of populair met witte zakdoekjes loopt te zwaaien. Dat komt ook omdat er een stijgende lijn zichtbaar is bij RKC. Het spel is beter dan de plek op de ranglijst doet vermoeden. Ga maar na: de club maakte het koploper Ajax laatst nog onwijs lastig. Bovendien scoorde RKC in de laatste vijf duels negen keer. Dat biedt hoop.