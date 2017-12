Doel PEC bijna bereikt: En dan?

Eigenlijk, onthult voorzitter Adriaan Visser, stelt de clubleiding van PEC Zwolle zich in aanloop naar een nieuw voetbalseizoen niet een minimaal aantal punten ten doel. ,,Het gaat ons er vooral om dat we gevrijwaard blijven van degradatiezorgen. Wegblijven bij de onderste plaatsen ging vorig seizoen heel moeizaam, maar dit jaar gaat dat door de geweldige competitiestart heel gemakkelijk worden."

Nadat PEC Zwolle zich na het kampioenschap in 2012 in de Jupiler League met veertig punten handhaafde in de eredivisie, sprak Gerard Nijkamp voor het seizoen erop de ambitie uit om minimaal één punt meer te halen. Dat vooraf bepaalde puntenaantal is geen heilig mikpunt voor PEC, maar fungeert vooral als vuistregel om zo snel mogelijk een nieuwe eredivisieticket binnen handbereik te krijgen.

18 jaar

Dat duurde vorig seizoen langer dan PEC Zwolle gewend was en gehoopt had. De club stelde lijfsbehoud met 35 punten ternauwernood veilig. Mede daardoor nam Nijkamp voor dit voetbaljaar een bescheidener ijkpunt aan: 34 punten. Na een sublieme eerste seizoenshelft heeft PEC dat aantal al voor het grijpen als het vanavond in het laatste competitieduel van 2017 op bezoek gaat bij ADO. De eredivisie is precies halverwege en de puntenteller van de Zwolse club staat al op 33 punten. PEC kan daarmee de eerste club sinds RKC in 1999 worden die het puntenaantal van een seizoen eerder voor de winterstop overtreft.

Of de doelstelling om - al dan niet met 34 punten als handvat - voor direct lijfsbehoud te gaan wel uitdagend is? ,,We zijn ambitieus genoeg", vindt Visser. ,,Dat blijkt ook uit onze doelstelling op de middellange termijn. We hebben ook niet voor niets in het meerjarenplan staan dat we rond 2022 serieus mee willen doen om de plekken 5 tot en met 9. De omzet moet dan verder omhoog."

Topsalarissen

,,We zitten met onze topsalarissen al tegen het plafond van clubs als Heerenveen en Groningen aan", stelt Visser. ,,Wij werken echter met een smalle selectie. Die clubs kunnen hogere salarissen over een bredere selectie verspreiden. Daarvoor moet ons spelersbudget nog met zo'n 2,5 miljoen euro omhoog. Zolang wij rond de tiende begroting van de eredivisie zitten, moeten we de prestaties in de eerste seizoenshelft eerst een beetje aftasten. We hebben daarbij de prettige gewoonte om elk jaar tijdens het trainingskamp in Spanje met de staf nog eens naar de doelstellingen te kijken."

De verrassing van de eredivisie trekt (mogelijk zonder aanstaande vader Ryan Thomas) op 4 januari naar Zuid-Spanje, om in Mijas na twee vrije weken verder te werken aan het beste seizoen in de clubgeschiedenis. De preses en de technisch directeur schuiven een paar dagen later aan om met de trainers de nieuwe voornemens te bepalen. Onder de Spaanse zon zal de clubleiding vrijwel zeker uitspreken de play-offs voor Europees voetbal te willen halen. Daar is ook draagvlak voor vanuit de groep. Aanvoerder Van Polen sprak die prognose al eens uit en ook doelman Boer liet in aanloop naar het bekerduel met NEC weten te verwachten dat PEC op de zesde plek eindigt.

'Druk kwijt'

De huidige nummer vier en kwartfinalist moet nog klimmen in de eredivisie of de KNVB-beker winnen om direct Europees voetbal af te dwingen. Visser lijkt zich niet tot dergelijke doelstellingen te willen laten verleiden, ook niet nu de club het degradatiespook al heeft verdreven. ,,Het fijne is dat we niet meer in de problemen zullen komen. Daardoor raken spelers de druk kwijt, maar we laten ons nog niet opdringen", zegt Visser. ,,We hebben ook met een aantal onbekenden te maken. Misschien versterken we ons nog in de winterstop. Je weet ook nooit wat er met de selectie gebeurt. Wij denken nog steeds dat er niet veel spelers zullen vertrekken. Rond de eerste training in Spanje hebben we dat beter in kaart. Dan zullen we onze ambitie uitspreken. PEC wil elke wedstrijd winnen. Daarin zal in ieder geval niets veranderen."

'Puzzel is gemaakt'

Het heeft er alle schijn van dat PEC Zwolle vanavond (20.00 uur) met middenvelder Ryan Thomas in de defensie aan het uitduel met ADO Den Haag begint. Trainer John van 't Schip moet door de absentie van verdedigers Dico Koppers, Philippe Sandler, Nicolas Freire (geblesseerd) en Dirk Marcellis (geschorst) flink puzzelen voor het laatste competitieduel van 2017. ,,We ontkomen er niet aan om te schuiven", stelt de coach. ,,Dit is gewoon overmacht. Maar de puzzel is gemaakt."



Van 't Schip kan ook overwegen Sander van Looy of Shaquile Woudstra in te passen. Als Thomas naast Rick Dekker plaatsneemt in de achterhoede, komt er op het middenrif plek vrij voor Erik Israelsson of Wouter Marinus. Door de schorsing van Youness Mokhtar, verhuist Terell Ondaan waarschijnlijk naar de linkerflank. Daardoor wordt Erik Israelsson ook weer een optie voor de spitspositie.



Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle: Boer; Ehizibue, Dekker, Thomas, Van Polen; Bakker, Marinus, Saymak; Namli, Israelsson, Ondaan.