Doelman Kostas Lamprou na valse seizoenstart PEC: ‘Het is alarmfase 3'

De doelman, transfervrij overgenomen van RKC Waalwijk, was realistisch, zaterdag na afloop van de derde nederlaag van dit seizoen, uit bij Willem II (1-0). ,,We hebben terecht verloren.”

En dat baart hem zorgen, zei Lamprou. ,,Er moet gewoon snel verbetering komen. En dan niet per se nieuwe spelers. Dat begrijpt iedereen wel, denk ik. Nee, als team moeten we gewoon keihard werken om snel een goed resultaat neer te zetten.”

Als je eenmaal in de hoek zit waar de klappen vallen, is het gewoon heel moeilijk om daar uit te komen

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Lamprou weet er alles van. Vorig seizoen zat hij bij RKC Waalwijk in min of meer dezelfde situatie. Daar verloor de doelman ook de eerste drie duels van het seizoen. ,,Als je eenmaal in de hoek zit waar de klappen vallen, is het gewoon heel moeilijk om daar uit te komen.”