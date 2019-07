Doelman Michael Zetterer debuteert in Hattem voor PEC Zwolle

De 23-jarige Zetterer ontbrak vorige week bij de aftrap tegen FC Dalfsen (11-0) omdat hij nog niet wedstrijdfit was. Tegen VV Hattem heeft de van Werder Bremen gehuurde sluitpost van trainer John Stegeman een basisplaats toebedeeld gekregen. De eveneens aangetrokken Xavier Mous keepte zaterdag in Wijthmen nog de hele wedstrijd en begint net als derde doelman Mike Hauptmeijer in Hattem op de bank.