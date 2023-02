Doelman Schendelaar groeit opnieuw uit tot held van PEC Zwolle en redt een punt in Amsterdam

Vorige week tegen Roda JC was Schendelaar ook al de held, toen hij in de slotminuut voorkwam dat Roda JC de gelijkmaker maakte. Nu voorkwam hij een nederlaag voor de Zwollenaren.

PEC Zwolle kon vanavond in Amsterdam bij een overwinning het clubrecord uit 2011 evenaren. Toen werd tien keer op rij gewonnen en werd PEC uiteindelijk kampioen. De ploeg ligt nog steeds op kampioenskoers, maar liep tegen Jong Ajax tegen het eerste puntverlies in tijden aan. De laatste keer dat PEC punten liet liggen, was op 28 oktober tegen MVV (0-1).

Topscorer

Dick Schreuder begon op De Toekomst met dezelfde elf namen als vorige week bij Roda JC. Thomas van den Belt was op tijd hersteld nadat hij zondag ziek was. Bram van Polen keerde terug in de wedstrijdselectie, maar begon op de bank. Bij Jong Ajax stond Brian Brobbey in de basis. De spits scoorde zondag nog twee keer tegen Cambuur en staat tweede op de topscorerslijst van de eredivisie.

Ook Jorrel Hato en Youri Regeer maakten nog minuten in Leeuwarden, maar stonden nu tegen PEC Zwolle weer op het veld. Het meeste gevaar kwam in de eerste helft van Jong Ajax. Bart van Hintum had het moeilijk tegenover Christian Rasmussen, wat veel gevaarlijke momenten opleverde, die ternauwernood goed afliepen. Ook Brian Brobby kreeg een grote kans op de 1-0, maar zijn schot ging net naast.

Tegenvaller voor PEC

Pas in de laatste vijf minuten van de eerste helft begon PEC Zwolle kansen te creëren. Younes Taha had de bal eerst voor het intikken, maar schoot naast. Even later ging het schot van Thomas van den Belt via een Ajacied naast.

Het uitvallen van Ryan Thomas was een tegenvaller voor PEC Zwolle. De middenvelder, die net hersteld is van een langdurige knieblessure en tegen Heracles een elleboogblessure opliep waardoor hij de wedstrijd tegen VVV Venlo miste, moest na twintig minuten gewisseld worden. Het leek erop dat hij last had van zijn hamstring.

PEC Zwolle kwam goed uit de kleedkamer en was gelijk na rust twee keer gevaarlijk. Eerst stuitte Sven Zitman op keeper Charlie Setford. Vlak daarna raakte Samir Lagsir de paal, waarna Thy een teenlengte tekort kwam om de bal alsnog in het net te krijgen.

Het lukte de Zwollenaren niet om die druk de rest van de tweede helft vol te blijven houden. Even leek Jong Ajax zelfs op voorsprong te komen, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. In de laatste twintig minuten bracht Schreuder nog Tolis Vellios en Dean Huiberts in de vloeg, maar ook zij konden het verschil niet maken.

In de slotminuten ging het nog bijna mis, toen Sven Zitman met een overtreding een penalty veroorzaakte. Hij kreeg daar bovendien zijn tweede gele kaart voor. Schendelaar wist de inzet van Rasmussen echter te redden.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Kersten, Beelen, Van Hintum; Chirino, Van den Belt, D. van den Berg (87. Van Polen), Lagsir (68. Vellios) ; Thomas (21. Zitman), Taha (68. Huiberts); Thy (87. Acheffay).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Iedere zondagavond het laatste voetbalnieuws als eerste in jouw mailbox? Meld je hieronder aan voor onze speciale voetbalnieuwsbrief:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.