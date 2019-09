Doelpunten van PEC Zwolle zien? Kijk dan vooral de eerste helft

Het doelpuntentotaal van PEC staat na vijf competitiewedstrijden op zeven. Daar wil de ploeg van coach John Stegeman zondagmiddag (12.15 uur) verandering in brengen, als RKC Waalwijk op bezoek komen. De gepromoveerde Brabanders voetballen graag in Zwolle: van de laatste zeven thuisduels met RKC in competitieverband of in de beker verloor PEC vier keer en werd het driemaal gelijk. De laatste overwinning in eigen huis tegen de Waalwijkers? Lang geleden, in 2003. De oefenzege (3-0, goals van Van Crooij, Genreau en Leemans) van vorig jaar niet meegerekend.