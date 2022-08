Doelpunten voelen als enorme opluchting voor PEC-middenvelder Mrkonjic: ‘Hopelijk is de druk nu weg’

PEC-spe­ler Haris Medunjanin (37) is door schade en schande wijs geworden: ‘Ik heb geleerd van mijn fouten’

Haris Medunjanin (37) werd geboren in Bosnië, groeide op in Nederland en voetbalde in Spanje, Turkije, Israël, Amerika en op het WK in Brazilië. Als laatste kunstje hoopt hij PEC Zwolle terug te brengen naar de eredivisie. Een reis door de carrière van de 60-voudig international. ,,Ik heb geleerd van de fouten die ik heb gemaakt.”

20 augustus