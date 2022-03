Doelpuntenmaker Van Polen veroordeelt vuurwerk: 'Ik snap daar helemaal niets van'

,,Daar moeten ze gewoon mee kappen”, aldus een geïrriteerde Van Polen. ,,Waarom? Het is helemaal niet nodig. We zaten best lekker in de wedstrijd op het moment, we hadden een cruciale vrije trap… ik snap daar niets van.” Het overgrote deel van het stadion leek de actie net zoals Van Polen te veroordelen. ,,Iedereen die het niet met me eens is wordt voor gek verklaard.”

De middag begon nog zo goed voor PEC en Van Polen, die zijn ploeg dankzij een schitterende uithaal met een voorsprong de rust instuurde. In de tweede helft ging het door treffers van Luis Sinisterra en Cyriel Dessers alsnog mis voor ‘De Blauwvingers’, waardoor Van Polen niet kon genieten van zijn fraaie treffer. ,,Zo’n goal is leuk als je wint, nu is het extra zuur.”

,,In de eerste helft was het vooral tegenhouden”, begint Van Polen zijn analyse. ,,In de tweede helft waren we voetballend een stuk beter, maar we spelen het een paar keer slecht uit voorin. Dat is wel een puntje van kritiek. Ook de tegengoals geven we makkelijk weg, vind ik. Bij de laatste goal glijden er twee weg. Dat zijn cruciale momenten.”

Zo kent PEC een matig weekend. Naast de eigen nederlaag en het vuurwerkincident zag het concurrenten Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard wél het volle pond pakken, waardoor de Zwollenaren de rij weer sluiten in de Eredivisie. Toch zag Van Polen ook genoeg positieve dingen bij zijn ploeg. ,,Ik denk dat we ons aardig hebben kunnen meten met Feyenoord. Maar je staat wel weer laatste, je had gehoopt op een sprongetje.”