Drama voor Samir Lagsir (19): PEC-speler opnieuw zwaar geblesseerd aan knie

Samir Lagsir (19) komt dit seizoen niet meer in actie. De speler van PEC Zwolle heeft in het duel met Jong AZ een ernstige knieblessure opgelopen.

Lagsir was sinds eind oktober terug nadat hij in januari 2022 zijn kruisband afscheurde in zijn rechterknie. Hij had weer een basisplaats veroverd bij de Zwollenaren en scoorde twee keer in twaalf duels. Ook gaf hij drie assists.

Het is voor Lagsir dus de tweede keer in korte tijd dat hij een stevige klap te verwerken krijgt. Zijn vorige blessure liep hij op toen hij op het punt stond om door te breken bij PEC Zwolle.

,,Het nieuwe jaar was net begonnen en we waren op trainingskamp in Epe. We deden een klein partijtje, ik dribbelde naar rechts en schoot. Daarna zette ik mijn been verkeerd neer en voelde ik gelijk dat het misging. Alsof mijn bovenbeen eruit schoot’’, vertelde hij daarover in een interview met de Stentor.

Mentaal moeilijk

Hij kreeg te horen dat hij negen maanden zou moeten revalideren. Dat deed hij destijds bij de KNVB. Een bewuste keuze. ,,Ik kon ook in Zwolle bij de club revalideren, maar het is mentaal moeilijk dan je teamgenoten elke dag te zien trainen.’’

Na drie maanden mocht hij weer buiten trainen op het veld. ,,Dat voelde echt als een bevrijding.”

Voor Lagsir zal zijn nieuwe blessure waarschijnlijk opnieuw die mentale uitdaging met zich meebrengen. ,,Het moeilijkste aan de hele revalidatie vond ik dat je thuis moest toekijken naar je team’’, vertelde hij over zijn eerdere blessure. ,,Je wilt meehelpen, maar dat kan niet. Zeker in het begin, als je weet dat het lang gaat duren, is dat heel lastig.”

