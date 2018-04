Dramatisch begin en spectaculair slot bezorgen PEC zesde uitnederlaag op rij

PEC Zwolle is in Limburg tegen de zesde opeenvolgende uitnederlaag en kostbaar puntverlies in de strijd om Europees voetbal aangelopen. De ploeg van trainer John van ’t Schip knokte zich terug van een dramatische openingsfase, maar bleef na een spectaculair slot alsnog met lege handen: 3-2.

Terwijl toeschouwers nog plaatsnamen op hun stoeltje in het Parkstad Limburg Stadion, keek PEC Zwolle haast tegen een verloren wedstrijd aan. Na amper drie minuten spelen kon Donis Avdijaj ongehinderd vanaf links naar binnen dribbelen en de 1-0 in de lange hoek schuiven. Vijf minuten later maakten Mikhail Rosheuvel en Simon Gustafson de dramatische openingsfase van de bezoekers compleet. Eerstgenoemde maakte dankbaar gebruik van een zee aan ruimte op rechts door naar de achterlijn te snellen en Gustafson bij de tweede paal te bedienen met een lage voorzet. Zijn inzet leek houdbaar, maar de duikende en grabbelende Diederik Boer moest opnieuw vissen.

Zo keek PEC Zwolle na nog geen tien minuten spelen tegen een vrij kansloze achterstand aan. En dat terwijl de huidige nummer zes van de eredivisie op bezoek bij de degradatiekandidaat voor het eerst sinds het openingsduel van 2018, thuis tegen NAC, weer eens op oorlogssterkte aan de aftrap verscheen. Daar was weinig van te merken omdat PEC slordig onsamenhangend opereerde. Het verrassende begin leverde wel een vermakelijke eerste helft op waarbij beide ploegen regelmatig gevaarlijk opdoken voor het vijandelijk doel. Younes Namli gaf de Zwollenaren weer hoop op een kostbaar resultaat in de strijd om play-offs voor Europees voetbal, door een vrije trap vanuit een schier onmogelijke hoek in de korte kruising te rammen.

Na de fraaie aansluitingstreffer kreeg PEC ook iets meer grip en leek het eerste punt (of meer) op vreemde bodem dit kalenderjaar een reële missie voor de tweede helft. Halverwege had de piepjonge Sepp van den Berg de zwak spelende Dirk Marcellis nog afgelost. Het mocht heel lang niet baten. PEC gaf weliswaar minder weg, maar creëerde ook nauwelijks grote kansen. Roda JC stichtte het grootste gevaar, maar liet het na het duel voortijdig te beslissen. Daar leek het hard voor gestraft te worden toen Van den Berg vijf minuten voor tijd in Queensy Menig een andere invaller vond.

De comeback zou uiteindelijk niets opleveren omdat Roda JC net als in de dramatische openingsfase nog eens zou profiteren geschutter in de Zwolse defensie. Rosheuvel roste de bal via de handen van Boer tegen de touwen. Met die winnende treffer bracht hij het stadion in extase, gaf hij de opmars van Roda JC verder gestalte en bezorgde hij PEC Zwolle alsnog de zesde opeenvolgende uitnederlaag en nieuwe kopzorgen in de strijd om play-off-voetbal.

PEC Zwolle: Boer; Ehizibue (81. Freire), Marcellis (46. Van den Berg), Sandler, Van Polen; Dekker, Thomas (64. Menig), Saymak; Namli, Parzyszek, Mokhtar

Roda JC – PEC Zwolle 3-2 (2-1)

3. Avdijaj 1-0, 8. Gustafson 2-0, 25. Namli 2-1, 85. Menig 2-2, 87. Rosheuvel 3-2

Gele kaarten: Gnjatic, Auassar, Avdijaj (Roda JC), Marcellis, Ehizibue (PEC Zwolle)