Dramatisch huwelijk PEC Zwolle en Achahbar na drie jaar en zonder goals ten einde

PEC Zwolle en Anass Achahbar zijn na drie zeer teleurstellende jaren van elkaar verlost. De clubleiding is het met de miskoop eens geworden over ontbinding van diens contract, dat nog een jaar doorliep.

PEC trok in 2016 de knip voor Achahbar, bombardeerde hem tot grootverdiener en legde de Feyenoorder voor vier jaar vast. De kleine en behendige aanvaller meldde zich vervolgens met overgewicht in Zwolle, waar hij nog wel in de basis begon maar zijn plek snel kwijtraakte. In zijn eerste seizoen kwam Achahbar in negentien eredivisieoptredens voor PEC niet tot scoren.

Beloften

Het jaar erop stelde PEC al geen prijs meer op Achahbar. NEC nam een deel van zijn salaris over en huurde de linkspoot in twee opeenvolgende jaren. Die periode begon opnieuw dramatisch, toen Achahbar door een fysieke achterstand tussen de Nijmeegse beloften werd geplaatst. Hij krabbelde op en was in zijn eerste jaar bij NEC nog goed voor vijftien competitietreffers.

Dat deed de eerstedivisionist besluiten hem opnieuw te lenen van PEC. Achahbar trok de lijn door en was in de eerste maanden nog goed voor zeven goals, maar begin dit jaar ging het opnieuw mis. Na een flinke woordenwisseling met trainer Jack de Gier tijdens het uitduel met FC Eindhoven werd Achahbar, net als Brahim Darri, verbannen naar Jong NEC. Tot een rentree in de Nijmeegse hoofdmacht kwam het vervolgens niet meer.

Verlost

Een nieuwe kans bij PEC was Achahbar ook niet gegeven. De spits kreeg vorige maand te horen dat hij nog altijd kon vertrekken, geen onderdeel zou uitmaken van de eerste selectie en diende aan te sluiten bij de beloften. Van zijn uitzichtloze situatie in Zwolle is Achahbar verlost nu zijn management met PEC contractontbinding overeen is gekomen.