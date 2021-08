Dramatische competitiestart voor PEC Zwolle: ook bezoek aan Nijmegen levert geen punten op

Volledig scherm Slobodan Tedic treurt nadat NEC op een 2-0 voorsprong is gekomen. © ANP

Het meegeven van Slobodan Tedic was prima, het terugleggen van Kenneth Paal perfect. Pelle Clement leek de bal voor het inschieten te hebben, maar op het moment suprême maaide de middenvelder, die noodgedwongen als linksbuiten wordt opgesteld, volledig over de bal heen.

Scorend vermogen achilleshiel

Het moment is tekenend voor het PEC Zwolle van de eerste twee wedstrijden. Het positiespel is bij vlagen aardig, maar het gebrek aan scorend vermogen en aanvallende stootkracht blijft een grote achilleshiel in de ploeg van Art Langeler. Gervane Kastaneer probeert het aan de rechterkant wel, maar voor hem wil het nog niet lukken, terwijl Pelle Clement geen echte buitenspeler is. Het betekent dat de aanvoer naar spits Slobodan Tedic vrijwel nihil is.

De wijze waarop PEC vanavond de doelpunten weggaf, helpt dan ook niet mee. Bij de vroege openingstreffer van Ali Akman tastte aanvoerder Bram van Polen mis, terwijl bij de 2-0 van Jonathan Okita, op een vervelend moment vlak voor rust, de hele verdedigende organisatie ver te zoeken was. Zo liep PEC de hele wedstrijd achter de feiten aan.

Onder de streep te weinig

De Zwollenaren probeerden het na rust wel, waarbij de grootste kans dus voor Pelle Clement was. Ook Tedic en Mees de Wit kwamen een aantal keer dichtbij, maar het was onder de streep veel te weinig om de thuisploeg, die in de seizoensouverture met 5-0 onderuit ging in Amsterdam tegen Ajax, serieus te verontrusten.

Volgende week zondag krijgt PEC Zwolle de laatste kans om te voorkomen dat de ploeg puntloos de interlandperiode ingaat. In Tilburg is dan Willem II de tegenstander. Sam Kersten zal er dan niet bij zijn. De centrale verdediger haalde in de slotfase de doorgebroken Magnus Mattsson onderuit en kreeg van arbiter Sander van der Eijk een rode kaart voorgeschoteld.

