Dries en Ron Jans maken cirkel rond in boek 'PEC Man'

PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser, die het voorwoord schreef, reikte het eerste exemplaar uit aan Ron Jans. Tal van andere spelers die in het boek staan, waren daadwerkelijk aanwezig bij de presentatie. De Portugese verdediger Mauro Almeida, in Zwolse dienst tussen 2004 en 2006, kwam zelfs vanuit Portugal overvliegen om erbij te zijn.



Op de cover staat Yuri Banhoffer, de spits uit de jaren zeventig die onlangs voor het eerst sinds bijna veertig jaar terugkeerde in Zwolle en van het publiek een heldenontvangst kreeg toen hij een ereronde over het veld maakte. De Uruguayaan onthult in het boek dat hij bijna international voor Chili was geweest; de staatsgreep in Chili in 1973 gooide echter roet in het eten bij zijn naturalisatie.