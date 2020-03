Drietal PEC Zwolle-speelsters aast op EK-deelname met Oranje O17

Opgeleefde en omgeturnde Kenneth Paal vroeg zich vorig jaar af: ‘Ben ik wel een linksback?’

3 maart Als er één speler van PEC Zwolle op dreef is, dan is dat Kenneth Paal wel. De 22-jarige linksback kende twijfels over zijn positie, maar zette in de winterstop de knop om en ziet de gevolgen nu terug op het veld.