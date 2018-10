Drontenaar legt wederopstanding Joey van den Berg vast in docu

Martijn van Reeden (29) uit Dronten ving de wonderbaarlijke voetballoopbaan van een voormalig enfant terrible uit Nijeveen in een documentaire. 'Joey van den Berg: Van wasstraat tot Wembley' gaat vanavond in première op sportzender Fox Sports.

Hoe ontstond het idee om een documentaire te wijden aan Joey van den Berg?

,,Dat weet ik nog wel. Het idee ontstond ongeveer anderhalf jaar geleden, toen Joey op Wembley tegen Huddersfield Town met Reading bijna promotie naar de Premier League afdwong. Dat was voor een speler die van zijn 20ste tot 24ste min of meer amateurvoetballer was niet normaal natuurlijk. Met collega's van IQ-Media, voor wie ik als projectmanager aan PEC Zwolle gekoppeld ben, hadden we het toen al over hoe mooi het zou zijn als hij promoveert en dat te verfilmen."

Wanneer heb je hem benaderd?

,,In mei heb ik hem een appje gestuurd met de vraag of hij ervoor open stond. Hij belde, waarop we een afspraak maakten. Toen ik zei dat het doel vooral was om te laten zien hoe je een carrière alsnog kan omzetten, ging hij overstag."

Voor de opnames ben je met Van den Berg bijvoorbeeld naar zijn voormalige werkgevers en clubs geweest. Hoe was dat?

,,Het bijzondere van Joey is dat hij gewoon zegt wat hij denkt. Hij was heel relaxed en bemoeide zich verder nergens mee. Hij vertelt in de documentaire bijvoorbeeld gewoon dat hij na een vroege rode kaart bij MSC in Meppel linea recta naar de coffeeshop ging. Of in het magazijn van de uitgeverij zag ik hem ineens trots zeggen dat hij aan het baantje een heftruckcertificaat had overgehouden. Joey neemt geen blad voor de mond en dat komt de samenwerking en dus de documentaire ten goede. Ik ben wel tevreden met het eindresultaat. Het is denk ik wel een mooie en diverse documentaire geworden."

Joey van den Berg: Van wasstraat tot Wembley is vanavond om 22.00 uur voor het eerst te zien op FOX Sports.