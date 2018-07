Dubbelslag voor PEC Zwolle: Van Crooij en Leemans komen

Van Crooij (22), een aanvaller, tekent voor vier seizoenen in de Overijsselse hoofdstad. ,,Ik ben toe aan een nieuw avontuur. Het contract geeft aan dat PEC Zwolle veel vertrouwen in mij heeft. Dat wil ik graag uitbetalen door mij op het veld voor de volle honderd procent in te zetten'', zegt Van Crooij op de site van zijn nieuwe club. Van Crooij is een kind van VVV, hij speelde 146 wedstrijden voor de club uit Limburg.

Volledig scherm Flankspeler Vito van Crooij tekent tot en met 2022 in Zwolle. © Pro Shots/Henk Korzelius

Middenvelder Leemans (22) zet zijn handtekening onder een verbintenis die hem drie jaar lang bij PEC Zwolle houdt. ,,Met PEC Zwolle zet ik een volgende stap in mijn carrière. Deze club past goed bij mij en tijdens de gesprekken die ik heb gevoerd met John van 't Schip en Gerard Nijkamp werd mijn positieve gevoel meermaals bevestigd. Ik zie deze overgang als een beloning voor de ontwikkeling in het afgelopen seizoen.''

Leemans is opgeleid door PSV en leidde VVV vorig jaar naar het kampioenschap in de Jupiler League. Afgelopen seizoen was hij goed voor tien doelpunten.

Volledig scherm Clint Leemans heeft zich tot de zomer van 2021 aan PEC verbonden. © Pro Shots/Kay int Veen

Technisch directeur Gerard Nijkamp stelt dat PEC Zwolle al langer het vizier had gericht op het tweetal. ,,Clint is een speler die teamgenoten om zich heen beter kan laten voetballen. Ook Vito past goed bij onze spelopvatting van attractief en aanvallend voetbal spelen. Daarnaast hebben we met deze aanwinsten direct twee specialisten op het gebied van vrije trappen aangetrokken."