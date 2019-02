Duel tussen Ajax en PEC Zwolle verplaatst ‘in belang van Nederlands voetbal’

Gewilde Van Ewijk zegt PEC Zwolle af, GA Eagles nog wel in race

15:21 PEC heeft Milan van Ewijk niet kunnen overtuigen de overstap naar Zwolle te maken. Een handvol andere profclubs, waaronder Go Ahead Eagles, is nog wel in de race voor de handtekening van de 18-jarige rechtsback van Excelsior Maassluis.