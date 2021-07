Duizend supporters zien PEC Zwolle doelpunten maken, deze keer niét voor de tv: ‘Het is een begin’

PEC-aan­winst Siemen Voet hoopt centraal achterin zijn linkerbeen optimaal te kunnen benutten

9 juli Hij moest even wennen, zegt Siemen Voet, de Belgische verdediger die onlangs door PEC werd overgenomen van Club Brugge. Maar inmiddels heeft hij zijn draai in Zwolle aardig gevonden. En hij is klaar om de strijd aan te gaan met Bram van Polen en Sam Kersten voor een plek centraal achterin.