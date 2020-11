Een basisplek én een nieuw contract, de kleine Eliano Reijnders maakt dit seizoen bij PEC wel hele grote sprongen

PEC-trai­ner John Stegeman is er snel uit: Thomas Lam op de plek van Bram van Polen

30 oktober Thomas Lam keert zaterdag tegen FC Twente (18.45 uur) na zes weken terug in de basis van PEC Zwolle. De Finse verdediger vervangt Bram van Polen, die enige tijd uit de roulatie is vanwege een spierblessure. Voor Kenneth Paal komt het duel in Enschede net te vroeg.