Een doelpunt maken in De Kuip, het lukt PEC maar niet in de eredivisie

PEC Zwolle hoopt zondagmiddag (16.45 uur) in Rotterdam een einde te maken aan de aanhoudende doelpuntendroogte in De Kuip. Althans, als het gaat om eredivisieduels.

De eredivisieresultaten in De Kuip sinds de promotie in 2012 even opgesomd: 2-0, 3-0, 2-0, 2-0, 3-0, 0-0, 3-0. Precies: in geen van de uitwedstrijden tegen Feyenoord maakte PEC een doelpunt. Alleen in het seizoen 2017-2018 leverde het de Zwolse club een punt op. Nee, het zijn geen beste statistieken.

Bekerfinale

Overigens bewees PEC in 2014 dat het wel degelijk kan scoren in De Kuip, toen Ajax in de bekerfinale van het kastje naar de muur werd gestuurd. Vijf keer vond de eredivisionist op die memorabele dag het net.

De laatste speler die in eredivisieverband scoorde voor PEC in De Kuip, is Dominggus Lim-Duan. Dat deed de Zwollenaar op 16 mei 2004, de dag dat de club na een 7-1 nederlaag degradeerde naar de eerste divisie.