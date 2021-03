Een eerste goal, een eerste zege én zo goed als veilig, bij PEC heerst de opluchting

Opluchting 1: de eerste goal

In de gebalde vuisten die Slobodan Tedic (20) na afloop liet zien zat alles. Ontlading, blijdschap, opluchting. Want ga maar na: eerst was er het gedoe met zijn werkvergunning. Daarna een enkelblessure, vervolgens corona en nóg een enkelblessure. En eind december kwam daar ook nog eens een klaplong bij, opgelopen in het duel met FC Emmen (0-0), waardoor hij maandenlang uit de roulatie was.