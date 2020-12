Een jaartje géén verhuisdozen voor voetbalster Jassina Blom (26): ‘Ik was blij dat PEC me alsnog wilde’

Jassina Blom (26) is dit seizoen de meest opvallende nieuweling in de selectie van trainer Joran Pot. Een international van België (tien caps) met een groot aantal clubs achter haar naam. De aanvallende middenvelder uit Gent speelde eerder drie jaar in de eredivisie bij SC Heerenveen en FC Twente, waar ze verantwoordelijk was voor het beslissende doelpunt op weg naar het kampioenschap in 2019.